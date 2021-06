Görögországban már két hete tart a turistaszezon, de sok korlátozás még mindig érvényben maradt.

Többek közt Mikonosz is újra várja már a látogatókat, de a sziget klubjai még nem nyithattak újra, valamint egyelőre semmilyen zenés rendezvényt nem lehet tartani. Mindez azért is érinti érzékenyen a helyi turizmust, mert itt a többi szigethez képest az éjszakai élet is rendkívül pezsgő volt.

A görög kormány június végén tervezi feloldani a korlátozásokat a szigeteken. Iraklisz Ziszimopoulosz, egy turizmussal foglalkozó szakszervezet ügyvezetője szerint erre szükség is lesz, mivel rengetegen érdeklődnek már.

A két leggyakoribb kérdés az, hogy mind be vagyunk-e oltva, illetve hogy lehet-e majd ugyanúgy partizni, mint korábban

– mondta.