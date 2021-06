Nyolc tüdőgyulladásos beteg mintáiban a koronavírus egy olyan változatát fedezték fel, amely a kutyákról terjed át az emberre.

A kutya-koronavírus csak távolabbi rokona a SARS-CoV-2-nek: ez ugyanis a koronavírusok négy csoportja közül az alfa-, míg a most terjedő új koronavírus a bétacsoportba tartozik.

A kutyák ilyen típusú megbetegedéseit már ötven éve kimutatták, de eddig nem tudtunk olyan esetről, amelyben embert is megfertőzött volna. Most is csak azáltal szúrták ki a kutatók, hogy olyan tesztet végeztek az embereken, amely a koronavírus összes típusának kimutatására alkalmas.

A páciensek garat- és orrváladékmintáját további elemzéseknek vetették alá annak érdekében, hogy alaposabban feltérképezhessék ezt a vírust. Egyelőre nem tudni, hogy a tüdőgyulladást ez a vírus okozta-e náluk, ugyanis a szervezetükben adenovírus- vagy influenzafertőzést is kimutattak.

Szerencsére úgy fest, hogy a vírus emberről emberre már nem tud terjedni, ugyanis most alaposabban megvizsgált minták még 2017–18-ban keletkeztek. Vagyis ha így lenne, akkor erről valószínűleg már tudnánk. Mindenesetre ennek fényében lehet megéri megfontolni a házi kedvencek beoltatását.