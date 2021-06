Ötvenmilliónál is több adagot adtak be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegségtől (Covid–19) védő oltásokból Németországban a kedden közölt adatok szerint – számolt be az MTI.

A 158 napja tartó kampányban 50 541 084 adag oltást adtak be. Legalább egy adagot a lakosság 43,3 százaléka, 36 004 055 ember kapott. Teljes oltással a lakosság 18 százaléka, 15 009 970 ember rendelkezik.