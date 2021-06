Flamingózaklatás Romániában

Romániában egy héttel ezelőtt robbant a hír, hogy a Duna-delta bioszféra Rezervátumba több mint száz rózsaszín flamingó érkezett; erről a rezervátum a közösségi oldalán számolt be – írta meg a Főtér.

A román sajtó és az internet apraja-nagyja azonnal felkapta az információt, sorra születtek cikkek, bejegyzések a témában. Habár két nappal később már sejtelmes bejegyzések kerültek ki a rezervátum oldalára:

Ne stresszeld az állatokat, ha fotózod őket!

A figyelmeztetést témához illően flamingókkal illusztrálták, viszont az akkor senkinek sem lett gyanús, továbbá az sem, hogy több szakember is aggodalmának adott hangot. Május 29-én egy fotós – aki egyben idegenvezető is – már arról írt bejegyzést, hogy a flamingók által belakott, szigorúan védett területekre áltermészetbarátok hatoltak be, ráadásul ezekre a helyekre kizárólag kutatási engedéllyel szabad belépni.

Május 31-én aztán szomorú információt osztott meg a Román Madártani Társaság egyik képviselője. Közölte ugyanis, hogy a flamingók idén sem fognak a Duna-deltában költeni.

Ennek oka a turisták, fotósok és az „úgynevezett jóakarók″ folyamatos zaklatásai.

Akadt olyan is, aki drónokkal és csónakon követte az állatokat, az egyik védett szakaszon meg is kezdték a madarak a fészeképítést, ám később mégis elmenekültek a folytonos kellemetlenkedések miatt.

Annak, hogy visszatérjenek a területre, kicsi az esélye.