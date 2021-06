Engedélyezhetik a magyar nyelvű oktatást a kárpátaljai felsőoktatásban

Az Ukrán Legfelső Tanács oktatási és tudományi bizottsága indítványozza, hogy a felsőoktatási intézmények különböző nyelveken taníthassák a külföldi diákokat − mondta Szerhij Babak, a bizottság elnöke.

Babak azt is elmondta, hogy jelenleg az országban a külföldi hallgatókat angolul és ukránul tanítják, ami miatt az ország „nem tudja kibővíteni az oktatási szolgáltatások határát” − írja a Kárpátinfó.

Arról van szó, hogy engedélyezzük a különálló külföldi csoportokban történő tanulást bármilyen nyelven: a Volinyi vagy a Lembergi egyetemek ezt megtehetik lengyelül, Kárpátalján magyarul, Csernyivciben románul, Odesszában bolgárul, Harkivban oroszul

− emelte ki az oktatási bizottság elnöke, aki azt is elmondta, hogy hetvenezer külföldi hallgató tanul Ukrajnában, a változások pedig várhatóan további húszezer diákot vonzanának be. Ez azt is jelenti, hogy az oktatási intézmények költségvetése további 1,2 milliárd hrivnyát (körülbelül 12,5 milliárd forint), a helyi közösségek költségvetése pedig 4 milliárd hrivnyát (körülbelül 41,5 milliárd forint) kapna.