Süllyed a konténerhajó, küszöbön az ökológiai katasztrófa

Tizenkét napig tombolt a tűz egy teherhajón Srí Lanka partjainál. Fedélzetéről mérgező vegyi anyagok és több tonna műanyaggranulátum jutott a tengerbe. A szigetország sosem látott környezeti katasztrófával szembesült.

A Srí Lanka-i hatóságok büntetőeljárást indítottak egy mérgező vegyi anyagokkal megrakott teherhajó legénysége ellen. A hajó csaknem két hete lángol a szigetország partjainál. A hajótestből kiömlő hulladék elárasztotta az óceánt, és az ország strandjait szennyezi. A hajón szállított több tonna műanyag granulátumot a partra mosta a víz.

– ezt állítja a környezetvédelmi katasztrófáról a Srí Lanka-i tengervédelmi hatóság.

Külön biztonsági személyzetet alkalmaztak, hogy átvizsgálják az ország strandjait a műanyag zacskók gyártásához használt soha le nem bomló műanyagszemcsék után. A part mentén több kilométeres körzetben megtiltották a halászatot.

A szingapúri bejegyzésű MV X-Press Pearl az indiai Gudzsarátból tartott Colombóba, amikor a fedélzete május 20-án, kilenc mérföldre a parttól lángra lobbant. A tüzet ugyan a Srí Lanka-i haditengerészet szóvivője szerint sikerült megfékezni, de még mindig sűrű, fekete füst gomolyog a hajó fedélzetén lévő, égett konténerekből.

A hajó ráadásul 350 tonna olajjal, valamint nehézolaj és tengeri üzemanyag kombinációjával volt megrakva – mondta a haditengerészet szóvivője.

„Túl korai még olajszennyezésről beszélni” – idézte a New York Times colombói tudósítója Indika de Silva kapitányt, aki azonban arra figyelmeztetett, hogy ennek „még mindig fennáll a kockázata”.

Status quo of fire-stricken #MVXPressPearl lying off Colombo harbour this morning. #srilanka_navy together with other stakeholders working at full force to mitigate damage to marine eco-system. pic.twitter.com/35IANdy5xf