Szesztilalmat vezettek be egyes amerikai légi járatokon

„A légiutas-kísérők minden nap a frontvonalban állnak. Nemcsak az utasok biztonságát szavatolják, hanem eloszlatják félelmeiket, és érvényesítik a szövetségi irányelveket, köztük az arcmaszk viselését” – emlékeztetett az American légiutas-kiszolgálásért felelős igazgatója.

„Az elmúlt héten azonban egyesek nyugtalanító helyzeteket teremtettek a repülőgépek fedélzetén. Hadd legyek egyértelmű: az American Airlines nem tolerálja a személyzetünkkel szembeni bántalmazást vagy rossz bánásmódot” – üzente Brady Byrnes.

Más légitársaságokhoz hasonlóan az American tavaly márciusban függesztette fel először az alkoholárusítást, hogy csökkentse a személyzet és az utasok közötti feszültséget, és a biztonságos repülést szavatoljon.

Néhány napja a 28 éves Vyvianna Quinonez egy Sacramentóból San Diegóban tartó járaton felháborodott, hogy a légiutas-kísérő arra kérte: csatolja be biztonsági övét. Magából kikelve megütötte a személyzet tagját. A légiutas-kísérő súlyos sérüléseket, vérzett az arca, és – mint utóbb kiderült – két fogát elvesztette.

Az utast egy másik fékezte meg: „Ne merészeljen hozzányúlni egy légiutas-kísérőhöz!” – harsogta a férfi.

Video obtained by CBS News shows the moment a Southwest Airlines flight attendant was punched by a passenger after asking her to keep her seat belt fastened during a flight from Sacramento to San Diego Sunday. https://t.co/gQusevodYC pic.twitter.com/4SAkoQwFlf

A támadót, Quinonezt, a leszállás után járőr kísérte le a gépről, majd nyomban letartóztatták testi sértésért – közölte a San Diego-i rendőrség.

„Nem nézzük el, és nem toleráljuk az utasaink biztonságáért felelős személyzetünk verbális vagy fizikai bántalmazását” – közölte a Southwest szóvivője.

Az incidens egy nappal azelőtt történt, hogy a Szövetségi Légügyi Hivatal 52,5 ezer dolláros (15 millió forintos) bírságot szabott ki egy utasra, aki tavaly december végén a Delta egyik járatán megpróbálta kinyitni a pilótafülke ajtaját, és kétszer arcon ütött egy légiutas-kísérőt.

„A rossz viselkedésnek ára van” – üzente a légügyi hatóság.

The FAA has proposed fines between $9K and $15K against five passengers for allegedly interfering with and, in two cases, assaulting flight attendants. We have zero tolerance for unruly or dangerous behavior. Our fines can reach up to $35K. https://t.co/CeWKZ6HnZT #FlySmart pic.twitter.com/GtWwCYVV18