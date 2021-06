Ha nem vettünk volna orosz oltóanyagot, akkor ma egymillióval kevesebb ember lenne beoltva Magyarországon – kezdte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt a csütörtök délutáni Facebook-videóját, amelyben bejelentést tett arról, hogy megvan az elvi megállapodás, az épülő magyarországi Nemzeti Oltóanyaggyárban orosz Szputnyik V-vakcinát is gyárthatnak majd. A magyar tárcavezető Szentpéterváron Denisz Manturov orosz kereskedelmi miniszterrel tárgyalt erről.

Szijjártó Péter elmondta, stratégia együttműködési tárgyalások kezdődtek a Nemzeti Oltóanyag Központ és az orosz vakcinagyártásért felelős közvetlen beruházási alap, az RFPI között.

A debreceni Nemzeti Oltóanyaggyár 2022 végére működőképes lesz, most elvi megállapodás született arról, hogy az orosz fél a Szputnyik V vagy a többi orosz oltóanyag gyártását is lehetővé teszi. Ha a stratégiai tárgyalások lezárulnak, a technológiai kérdések következnek, a vége az, hogy a Nemzeti Oltóanyaggyárban orosz licensz alapján is gyárthassanak vakcinát.

Ezzel párhuzamosan a moszkvai kormány döntött arról is, hogy

június 10-től újra lehetséges a menetrend szerinti légi közlekedés Magyarország és Oroszország között. Egyelőre üzleti vagy rokonlátogatási célból lehet utazni,

de remélik, hogy szó lehet az oltási igazolások kölcsönös elismeréséről, amelyről még folynak a tárgyalások.

Az erről szóló januári bejelentés szerint Magyarország kétmillió dózis Szputnyik V-vakcinát vásárolt Oroszországtól, amely nemrég teljesítette a kötelezettségvállalását.

Ami a Nemzeti Oltóanyaggyárat illeti, eddig azt lehetett tudni, hogy az elölt vírust tartalmazó vakcinát a kínai állami cég, a Sinopharm oltóanyagát fogja gyártani.

(Borítókép: Egészségügyi dolgozók előkészítik a Szputnyik V-vakcinát Argentínában 2020. december 29-én. Fotó: Alexis Lloret / Getty Images)