Az Európai Parlament kész perre menni az Európai Bizottsággal a jogállamisági mechanizmus miatt

Daniel Freund német zöldpárti képviselő bejelentette: az Európai Parlament pártjai eldöntötték, hogy jövő héten megszavazzák az indítványt, hogy az Európai Parlament pert indítson az Európai Bizottság ellen – írja a HVG. A per azért indul, mert a bizottság nem alkalmazza a Magyarország elleni jogállamisági feltételrendszert, holott az már január 1. óta hatályban van.

Az Európai Parlament már két hónapja felszólította az Európai Bizottságot: június 1-jéig kap időt, hogy elkezdje alkalmazni a jogállamisági mechanizmust, különben beperli az Európai Bíróságon.

Az Európai Bizottság eddig nem foglalkozott komolyan a jogállamiság védelmével Európában. Ezzel nem várhatunk tovább. Lengyelországból és Magyarországról minden nap jönnek a tények. Orbán Viktornak nem engedhető meg, hogy Magyarországot szankciók nélkül diktatúrává alakítsa. Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek most döntenie kell: vagy küzd velünk a jogállamiságért, vagy enged Lengyelország és Magyarország nyomásának, és továbbra sem tesz semmit. Most a Bizottság feladata, hogy elkerülje a teljes konfrontációt, és végül jogállamisági szankciókat vezessen be