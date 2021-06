Jóváhagyták a Pfizert a 12-15 évesek oltásához az Egyesült Királyságban

Engedélyezték az Egyesült Királyságban, hogy a Pfizer vakcinájával a 12-15 év köztieket is beoltsák.

Az Egyesült Királyság gyógyszerfelügyeleti szerve, a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) pénteken hagyta jóvá ezt.

Alaposan megvizsgáltuk a 12-15 év köztieken végzett klinikai vizsgálatok adatait, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinája ebben a korcsoportban is biztonságos és hatékony

– mondta Dr June Raine, az MHRA vezérigazgatója.

Hozzátették azt is, hogy innentől kezdve az oltási kampányt irányító bizottságon (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) múlik, hogy elkezdik-e oltani a fiatalokat.