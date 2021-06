A szoftverprogramozó alig négy év elteltével, 2005-ben tért vissza hazájába, ahol elindította a ma UiPath néven futó vállalkozást.

„Szoftverrobotokat gyártunk, hogy az emberek ne váljanak robotokká” – ezzel a mottóval hirdeti magát az automatizálási szoftvereket fejlesztő cége. Amerikai tőzsdei bevezetésének első napján 1,3 milliárd dollárt gyűjtött össze – jelentette a Bloomberg.

Daniel Dines struggled with life in the U.S. after leaving his native Romania in 2001 to work for Microsoft Corp., but the experience created the foundation for one of the world's biggest fortunes.