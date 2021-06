Trianoni felirattal firkálták össze a sepsiszentgyörgyi szobrot

Magyar zászlót festettek Mihai Viteazul szobrának talapzatára szombaton − írja a Székelyhon a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatására hivatkozva. A hatóságok ismeretlen tettes ellen rongálás miatt bűnvádi eljárást indítottak az ügyben.

A rendőrséget szombat délután értesítették a rongálásról. A szoborra a „Trianon 1920” feliratot és a magyar zászló színeit is felfestették. Emellett a talapzatból egy márványlap is hiányzik. Dan Tanasă, a szélsőjobboldali Szövetség a Románok Egységéért (AUR) parlamenti képviselője is dokumentálta a helyszínt.

Június 4-én, a Trianoni békediktátum százegyedik évfordulóján a Calea Neamului szélsőjobboldali egyesület vezetője szervezett megemlékezést Sepsiszentgyörgyön, amelyen nem hagyományos módon emlékeztek a történelmi eseményre. Szerintük a szerződés „nem a nagyhatalmak ajándéka volt, hanem a román katonai győzelmek, a gyulafehérvári nagygyűlésen megfogalmazott népakarat kifejezése”.