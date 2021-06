Belarusz a legkeményebb ellenfele lehet Ukrajnának − mondta Hennagyij Moszkal, az Ukrajinszka Prizma külpolitikai tanács ügyvezető igazgatója a helyi sajtónak. Közölte: meg van győződve róla, hogy a belorusz elnök, Aljakszandr Lukasenka mindent el fog követni, hogy gazdasági nyomás alatt tartsa Ukrajnát. Hozzátette:

Lukasenka várható lépései sorában szerepel a Krímről alkotott vélemény módosítása. Eddig ugyanis az északi szomszéd is kitartott azon vélemény mellett, hogy a Krím Ukrajna része, és törvénytelen az elcsatolása.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, május 23-án vadászgépekkel kényszerítették földre a Ryanair egyik járatát. Minszk arra hivatkozott, hogy fenyegető üzenetet kapott, miszerint pokolgép van a fedélzeten. Az akcióban őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó Raman Prataszevics ellenzéki újságírót és barátnőjét, Sofia Sapegát.

Az Európai Unió az akció miatt szankciókat vezetett be Belarusz ellen, és Joe Biden amerikai elnök is elítélte a minszki gépeltérítést. Az EU döntése alapján a belorusz légitársaságok repülőgépeit nem fogadják az uniós országokban. Ennek nyomán Ukrajna is leállította a légiforgalmat Belarusszal.