Hetvenhárom milliárd forintos beruházással érkezik egy török vállalat

A Sisecam csoport 12.5 milliárdos állami támogatást is kapott, 330 új munkahely jön létre.

A Sisecam csoport első európai üvegcsomagolóanyag-üzeme Kaposváron jön létre, a somogyi megyeszékhelyen 73 milliárd forintos beruházást hajt végre a török cég. Ez az eddigi legnagyobb, török vállalat által végrehajtott beruházás Magyarországon – mondta a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. A KKM közleménye szerint a Sisecam Törökország egyik legnagyobb múltú ipari cégcsoportja, amely mára globális szereplővé vált, 150 országba exportálja termékeit, a világban a második legnagyobb üvegáru-gyártó vállalat, 14 országban 43 gyárral rendelkezik. Magyarországon a mostani beruházásnak köszönhetően évente 330 ezer tonna üveg-csomagolóanyagot állítanak majd elő.

Szijjártó Péter arról beszámolt, hogy

a kormány 12.5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a fejlesztéshez, amelynek nyomán 330 új munkahely jön létre.

A magyar külügyminiszter szerint a Sisecam beruházása is azt bizonyítja, hogy helyes volt a keleti nyitás politikája, amelyben fontos szerepet tölt be a Törökországgal mint a világ egyik leggyorsabban növekedő gazdaságával rendelkező országgal a stabil és folyamatosan javuló kapcsolat építése. Arra is rámutatott, hogy idén az első negyedévben 27 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom Törökország és Magyarország között.

Míg a világon tavaly 42 százalékkal visszaestek a beruházások, addig Magyarország 140 százalékos növekedést tudott felmutatni ezen a téren. A magyar kormány beruházás-ösztönzési programjában a világjárvány alatt 1434 vállalat vett részt, és ennek köszönhetően az országban 1700 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik

– mondta Szijjártó Péter.