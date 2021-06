Szlovákia el fogja ismerni a külföldi oltási igazolványt akkor is, ha annak a tulajdonosát az orosz Szputnyik V oltóanyaggal oltottak be. Az információt Ivan Korčok külügyminiszter is megerősítette − írja az Új Szó.

Az orosz oltóanyag használatát még sem az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), sem pedig az Egészségügyi Világszervezet nem engedélyezte.

Ennek ellenére el fogjuk ismerni a Szputnyikkal való oltást, mivel mi is engedélyeztük, és Magyarországon is alkalmazzák

− mondta a külügyminiszter.