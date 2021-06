„Külpolitikai ámokfutás” – Orbán Viktor visszaszólt a német külügyminiszternek

Az európai baloldal, élén a német baloldallal ismét minősíthetetlen hangon támadja Magyarországot – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szamizdat 9. című közleményében.

Most azért támadják Magyarországot, „mert nem volt hajlandó egy politikai súlyt és komolyságot nélkülöző közös nyilatkozatot aláírni Hongkong ügyében" – írja a miniszterelnök, megerősítve, hogy Heiko Maas német külügyminiszter hétfői kijelentéseit kimondatlanul is, de a magyar kormánynak címezte.

Így volt, s ha százszor terjesztik is be újra, századszorra is ez lesz az eredménye