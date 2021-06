Japánban az ajándék értéke a tisztelet mértéke

Műalkotásként kezelik, 100 napig dédelgetik sárgadinnyéiket a jūbari gazdák, hogy aztán a legmagasabb piaci áron értékesítsék őket – írja a Dining Guide. A gyümölcsök pezsgőjeként is definiált Jūbari King kétféle kantalup dinnye keresztezéséből született hibrid. A piacon húszféle, picit eltérő változata létezik. Küllemre mind szabályosan gömbölyű. Héjának hálós mintája az ókori japán porcelánvázákat idézi, lédús húsa puha, narancssárga, íze mézédes, fűszeres, kevés ananászos utóízzel.

Az idei rekordáron elkelt dinnyéket egy helyi bébiételgyártó vásárolta fel. A dinnyéket lefagyasztják, tíz egyenlő részre osztják, amelyeket a szerencsések között sorsolnak ki.

„Fel akarjuk vidítani az embereket a járvány után” – indokolta a szerencsejátékot a cég elnöke.

A pair of melons has just been sold for €20,260 in Japan — and the market for pricey fruit is only growing. https://t.co/0vxievp5ZV