Szükség esetén egy beoltott kaphat más vakcinát másodjára, mint ami az első dózis volt, magyarul itthon is lehet keverni a vakcinákat – derült ki kedden az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Az Infostart a Reuters alapján most azt írja, hogy a különböző oltástípusok egymás utáni adása amellett, hogy az esetleges allergiás reakciók miatti aggodalmakat enyhítheti, segíthet abban is, ha az országoknak nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű vakcina egyetlen fajtából, de a megbetegedések kiküszöbölésével tehet az ellen is, hogy újabb variánsok jöjjenek létre.

A lap emlékeztet rá, hogy Bahreinben dönthetnek, hogy második oltásként a Pfizer vagy a Sinopharm oltását kapják, függetlenül attól, hogy első adagként mivel immunizálták őket.