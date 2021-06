Kim Dzsongun nagyon lefogyott

Úgy tűnik, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető nagyon lefogyott az elmúlt időszakban – jelentette az amerikai Bloomberg hírügynökség a dél-koreai székhelyű, de amerikai NK News hírportálra hivatkozva. A diktátor IWC Schaffhausen Portofino márkájú svájci karórája, amely hűséges társa nyilvános megjelenésein, a szokottnál jóval szorosabban volt meghúzva a csuklóján. A képeket az észak-koreai állami média tette közzé.

Elemzésében az észak-koreai hírekkel, eseményekkel foglalkozó NK News a Kimről és a 12 ezer dolláros (több mint 3,4 millió forintos) órájáról az elmúlt hónapokban készített közelképeket, és arra a megállapításra jutott, hogy a 37 éves észak-koreai vezető jópár kilót leadhatott.

Titkosszolgálatok régóta figyelik az észak-koreai vezető súlyát, hogy ennek alapján is becsléseket fogalmazzanak meg az észak-koreai rendszer stabilitásáról. A Kim-család kórtörténetében előkelő helyen állnak a szívbetegségek.

A dél-koreai hírszerzés novemberben szöuli törvényhozóknak arról számolt be, hogy Kim körülbelül 140 kilogrammot nyomhat, és nagyjából 50 kilogrammot hízott azóta, hogy 2011-ben hatalomra került.

A titkosszolgálatok azért érdeklődnek ennyire Kim súlya iránt, mert szeretnék tudni, mi zajlik a színfalak mögött, betegeskedik-e a vezető, és hogyan befolyásolhatja egészségi állapota a térség biztonságát.

Kim egészsége legutóbb tavaly volt téma, miután a phenjani vezető húsz napig nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és kihagyta néhai nagyapja, az államalapító Kim Ir Szen születésnapi emlékünnepségét. Az esetet követően a nemzetközi médiában hírek röppentek fel arról, hogy esetleg szívműtéten esett át, egyes amerikai lapok pedig arról írtak, hogy a politikus már nincs az élők sorában.

Az észak-koreai vezető mostanában közel egy hónapig nem szerepelt az állami médiában, és csak most jelent meg hír arról, hogy hétfőn részt vett a kormánypárt gazdasági ügyekben tartott ülésén. A fotók is ekkor készültek róla. Észak-Korea gazdasága mélyrepülésben van a koronavírus-járvány, az amerikai szankciók és a Kínával folytatott kereskedelem volumenének csökkenése miatt – számolt be az MTI.

(Borítókép: Kim Dzsongun 2021. április 8-án. Fotó: STR / AFP)