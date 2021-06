A leggazdagabb országok hadat üzentek az óriáscégeknek

„Örömmel jelenthetem be, hogy a G7-ek pénzügyminiszterei többéves vita után történelmi fontosságú megállapodásra jutottak a globális adórendszer reformjában” – idézte a Deutsche Welle Rishi Sunak brit pénzügyminisztert.

A lépés célja, hogy a multikat – kivált a technológiai óriáscégeket – rávegyék arra: fizessenek többet a világjárvány által súlyosan megtizedelt államkasszákba.

„Ez bonyolult, és még csak az első lépés” – mondta Sunak, aki a londoni tárgyaláson vendéglátóként elnökölt.

„Történelmi jelentőségűnek” nevezte a megállapodást a német pénzügyminiszter.

– üzente Olaf Scholz. „A cégek többé nem lesznek abban a helyzetben, hogy adókötelezettségeik alól kibújhassanak azáltal, hogy nyereségüket a legalacsonyabb adókkal terhelt országokban könyvelik el.”

A francia pénzügyminiszter leszögezte, hogy a G7 kötelezettségvállalása „kiindulópont”, majd további adóemelést helyezett kilátásba.

– jelentette ki Bruno Le Maire.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint a lépés „segíti a globális gazdaság felvirágzását a vállalkozások versenyfeltételeit kiegyenlítésével, és arra ösztönzi az országokat, hogy pozitív alapokon versenyezzenek”.

Az Egyesült Államok által felvetett javaslat egy globális minimumadó, amelynek érdekében szabályozzák, hogy a vállalatok mennyi adót fizetnek, és hol fizetik azt.

Joe Biden amerikai elnök egységes, 15 százalékos minimumadót szorgalmazott.

A lépés célja, hogy véget vessen „a társasági adókulcsok tekintetében 30 éve tartó versenyfutásnak”, ami Yellen szerint egyes országokat arra késztetett, hogy versenyezzenek a multik elcsábításáért.

Történelminek, de igazságtalannak nevezte a Tax Justice Network vezérigazgatója a javaslatot.

– nyilatkozta a Deutsche Wellének adott interjújában Alex Cobham.

„Az ilyen alacsony adókulcs azt jelenti, hogy az előnyök eltörpültek a lehetőségekhez képest” – mondta a közgazdász.

„A kérdést az ENSZ elé kell vinni, és olyan megállapodást kell kötni, amely mindenki számára előnyös, nem csak a G7-ek számára, akik a saját bevételeiket tartják szem előtt” – hangoztatta az adószakértő.

Írország egyébként tiltakozott a 15 százalékos minimumadó ellen.

Krisztalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója korábban elismerte, hogy kihívást jelent a globális gazdaság számára megtalálni az átmeneti pontot a prioritások és a nemzeti kormányok számára elfogadható leghatékonyabb adókulcs között, mivel egyes országok az alacsony adókulcsokra támaszkodva voltak fejlődőképesek.

Írország ebbe a csoportba tartozik. Paschal Donohoe ír pénzügyminiszter bejelentette, hogy Dublin még néhány évig 12,5 százalékon kívánja tartani a társasági adókulcsát. Előrejelzése szerint ugyanis 2025-től kezdődően évente kétmilliárd euró (700 milliárd forint) bevételtől eshet el, ha globális minimumadókulcsot vezetnek be.

A kezdeményezést Magyarország is elutasítja, a versenyképesség megőrzése érdekében ugyanis 9 százalékos a társasági adókulcs.

A magyar kormány nem fogadja el a globális minimumadó bevezetését, miután az Magyarországon adóemeléssel járna – ezt mondta korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban azok után, hogy találkozott Mathias Cormann-nal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) megválasztott főtitkárával.

A mostani, nem részletezett javaslat szerint egyébként a minimumadót csak a világ 100 legnagyobb és legjövedelmezőbb vállalatára vetnék ki, azaz nem biztos, hogy Magyarországot érinti a pillanatnyi kezdeményezés.

A Facebook üdvözölte a G7-ek elkötelezettségét annak ellenére is, hogy a közösségimédia-vállalat globális ügyekért felelős alelnöke szerint azt kockáztatják, hogy többet kell adózniuk.

Facebook has long called for reform of the global tax rules and we welcome the important progress made at the G7. Today's agreement is a significant first step towards certainty for businesses and strengthening public confidence in the global tax system.