Az amerikai gazdagok arányosan kevesebbet adóznak a kétkezi munkásoknál

Az összeállítást a ProPublica hírszervezet készítette az amerikai adóhivatal adatai alapján. Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa például 2007-ben és 2011-ben, Elon Musk, a Tesla tulajdonosa pedig 2018-ban nem fizetett adót – állítja a portál.

Az elemzés szerint a leggazdagabb amerikai cégvezetők vagyonuknak csak egy töredékét juttatták vissza adó formájában az államnak: összesen 13,6 milliárd dollárt fizettek szövetségi jövedelemadóként egy olyan időszakban, amikor együttes nettó vagyonuk 401 milliárd dollárral nőtt – írja a New York Times az összehasonlításra hivatkozva.

