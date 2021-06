Beperelik az Európai Bizottságot, ha nem indít eljárást Magyarország ellen

Elsöprő többséggel, 506 igen, 150 nem szavazattal, 28 tartózkodás mellett szavazta meg csütörtökön az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely a Magyarország és a Lengyelország elleni jogállamisági eljárás elindítására szólítja fel az Európai Bizottságot. Ha ez nem történik meg, az Ursula von der Leyen vezette testület ellen eljárást indítanak az Európai Bíróságon.

David Sassoli EP-elnöknek most két hete van arra, hogy szóljon az Európai Bizottságnak a kötelessége teljesítéséről, amin kívül az esetleges pert is elő kell készítenie, ha az Európai Unió végrehajtó testülete nem lép.

Az állásfoglalás hátterében a Európai Unió 2021 és 2027 közötti költségvetése, a a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítás alap, illetve a beépített a brüsszeli büdzsét védő jogállamisági feltételrendszer áll, amely január 1-én lépett hatályba, az Európai Bizottság mégsem él vele.

Egyre inkább fennáll a veszélye annak, hogy egyes tagállamok visszaélnek az uniós költségvetéssel, és közben a jogállamiság helyzete is romlik. Az összes rendelkezésére álló eszközt - többek között az uniós szerződés 7. cikkében szereplő eljárást, a jogállamisági feltételrendszert és a kötelezettségszegési eljárásokat - be kell vetni annak érdekében, hogy kezelni tudja a demokrácia és az alapvető jogok tartós megsértését, beleértve a média szabadsága és az újságírók, valamint az egyesülési és a gyülekezési szabadság elleni támadásokat is