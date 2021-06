Az elnök már csak a fertőzötteket korlátozná, mindenki más szabad

A növekvő fertőzésszámok miatt a chilei kormány bejelentette, hogy lezárják a fővárost, Santiagót, annak ellenére, hogy az ország lakosainak 60 százalékát beoltották már – írja a BBC. Az újonnan foganatosított intézkedések szerint a fővárosban és a környékén élő nyolcmillió lakos szombattól nem hagyhatja el otthonát.

Csütörtökön Chilében 7716 új napi fertőzöttről számoltak be, a fertőzöttek zömét nem oltották be. Közben az egészségügyi ellátórendszer is a határait súrolja, egyre kevesebb az intenzív osztályon lévő szabad ágyak száma. A 17,5 milliós országban a lakosság 58 százaléka megkapta már mindkét vakcinadózist, 75 százalékuk pedig az első oltást.

Chile tavaly márciusban zárta le a határait, de a csökkenő fertőzésszámok miatt már novemberben feloldotta a határzárat. A kormány ráadásul lehetővé tette a helyi lakosok szabad mozgását az országban, mint ahogyan az éttermek, bárok, kocsmák is újra kinyitottak. Az országban eddig összes másfél millió fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 30 ezer ember.