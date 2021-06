A misebort is lefoglalták több vallásos termékeket áruló québeci boltban

Több misebort áruló québeci üzletben is hatósági zár alá került a vallásos célú alkohol, mert a rendőrség tudomására jutott, hogy azokat illegálisan importálták más kanadai tartományokból – olvasható a Catholic News Service oldalán.

Québecben régóta problémát okoz misebor, ugyanis a terület szabályzata nem engedélyezi a bortermelést, így azt máshonnan kell beszerezni és a behozni kívánt bort pedig a Quebec Alkoholos Italok Hatósága (SAQ) kell engedélyeznie,

ám a szervezet csak olyan italnak ad szabad utat, melyet ő maga árusít. A helyi rendőrség szerint pontosan ez volt az oka annak, hogy lefoglalták a miseborokat.

Az egyik üzlet, a Bertrand, Boucher, Bélanger, ahol a rendőrök intézkedtek nagy múltra tekint vissza és száz éve szolgálja ki a híveket. Az üzlet vezetője és társtulajdonosa, Jacques Laroche is megszólalt az ügyben, aki elmondta, hogy ismerik a szabályozást, adót fizetnek és engedélyük is van, ezért általában Kaliforniából rendelik meg a miseboraikat, amit aztán New Brunswick és Ontario tartományból szállítanak Quebécbe.

Az üzletvezető elmondta, hogy negyven éve problémát okoz ez a kérdés, ők régóta törekszenek a megoldásra, ezért is volt, hogy 1997-ben a hatóság engedélyét kérték a miseborra,

majd arról is beszélt, hogy szerinte ez az intézkedés sérti a szabad vallásgyakorlatot biztosító alkotmányos jogaikat is