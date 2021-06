Igaz, jól halad a koronavírus elleni oltóanyagok beadása, de messze még az út vége. Az Our World In Data szerint eddig 1,98 milliárd adag vakcinát adtak be világszerte, és tekintve, hogy a lakosság 7,7 milliárd fő, az oltásból pedig legalább két adagot kell beadni emberenként, látszik, hogy sok még a teendő.

Ráadásul tény, hogy az oltások 38,5 százaléka a világ lakosságának 16 százalékához került – írja az infostart.hu.

Ami az oltásokat illeti, az országok közül Izrael 59,3, a Kajmán-szigetek 59, a Bermudák 53,8 százaléknál tart, míg Gibraltár 114 százalék fölött van, mivel a spanyol vendégmunkásoknak is jutott oltóanyag, ezzel szemben India vagy Kanada is 6 százalék alatt.

Az egyenlőtlenségeknek több oka is van, így például a vakcinák elérhetősége, egyenlőtlen eloszlása, az oltásellenesség, a logisztikai nehézségek vagy akár a keresletet alulmúló kínálat.