Hiába ígérgették, továbbra sem hozzáférhető a koronavírus elleni vakcinák tudományos adatai. Több mint egy éve, 2020 májusában jött létre az úgynevezett C-TAP, amely egyfajta tudományos információs központként működne. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO által indított program a vakcinák kikisérletezésének, gyártásának felgyorsítását célozta volna.

Akkor mintegy 40 ország és nemzetközi szervezet csatlakozott a programhoz, amely azonban csúfos kudarcnak bizonyult.

A The Africa Report megkereste a kezdeményezést támogató Orvosok Határok Nélkül szervezetet, Nathalie Ernoult pedig elmondta: a gyógyszergyártók messze nem szolidárisak.

Dél-Afrika és India tavaly októberben azt kérte a WHO-tól, hogy ideiglenesen függesszék fel a szellemi tulajdonjogokat, ez azóta politikai nyomás alatt tartja a kezdeményezést

– mondta el Ernoult. A cikk hozzáteszi, a WHO áprilisban egy hasonló elven működő MRSN központot is felállított, amely a vakcinagyártás felgyorsítását célozta. A nagy gyártók azonban ezen a platformon sem szívesen osztják meg ismereteiket. Az afrikai hírportál a vakcinagyártók nemzetközi érdekképviseletét is megkereste, a szervezet elmondta: ezt az információt egyetlen gyártó sem fogja kiengedni a kezéből feltéleket nélkül. Hozzátették, a rászorult országok támogatásának a COVAX kezdeményezés a legjobb terepe. Ennek lényege, hogy nagy tételben, vagyis nyomott áron vásárolják meg a vakcinát, amit aztán a WHO oszt szét a rászorult államok között.