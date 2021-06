Deutsch Tamás a náci karlendítéshez hasonlította a letérdelést

Reagált a Facebookon a magyar válogatott Írország elleni mérkőzésén történtekre Deutsch Tamás. A politikus posztjában a náci karlendítéshez hasonló gesztusként jellemezte az térdelést.

Deutsch Tamás azt írta: „Nyolcvanhárom éve az angol labdarúgó válogatott, engedve a korszellemnek, náci karlendítéssel tisztelgett Berlinben egy válogatott mérkőzés előtt, néhány napja pedig az ír labdarúgó válogatott, engedve ismét a korszellemnek, letérdepelve szolidarizált egy válogatott mérkőzés előtt. ”

A magyar nemzeti válogatott nyolcvanhárom éve és most is vigyázzban állt. No karlendítés, no letérdeplés. Respect. Ennyi.

– írta a politikus.

A politikus egyébként a poszt első verziójában csak annyit írt, hogy nyolcvan éve történt a mérkőzés. Ez azért lett volna érdekes, mert akkor már zajlott a második világháború és Anglia háborúban állt Németországgal. Miután egy kommentelő ezt jelezte, javította a posztot, bár a hozzászólásoknál írt válaszában ezt nem tette egyértelművé.

A keddi meccs előtt letérdelő ír játékosok kifütyüléséből azóta közéleti téma lett. Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki Kormányinfón beszélt arról, hogy nem szimpatizál a gesztussal és provokációnak minősítette azt.

Az ír nagykövetség erre válaszolva szombaton azt hangsúlyozta, hogy a térdelés nem provokáció, hanem a tisztelet és szolidaritás kifejezése. A térdelés mint a feketék elnyomása elleni tiltakozás gesztusa 2016-ra nyúlik vissza Colin Kaepernick amerikaifutballista magánakciójaként, azonban tavaly terjedt el a Black Lives Matter mozgalom megerősödésével. Ezt követően a futball világába is betört, az angol Premier League-ben például szinte kötelező rész lett a meccsek előtt, s azt is lehet már tudni, hogy az angol válogatott játékosai az Európa-bajnokságion is így tesznek majd.