Joe Bident az édesanyjára emlékezteti II. Erzsébet királynő

QA találkozóra a G7 cornwalli meetingje után került sor, amelynek pénteki megnyitóján a két vezető már röviden találkozott egymással. A BBC szerint az egész találkozó a formalitásokkal együtt mindössze egy órán át tartott.

Az amerikai elnököt gránátosok díszőrsége fogadta a windsori kastély udvarában, akik tisztelegtek neki és itt találkozott a királynővel. Ezután mindkét ország nemzeti himnuszát lejátszották, majd az állami vezetők megszemlélték, amint a katonák elvonulnak.

Joe Bidennek és feleségének ezután a királynő udvarhölgyét, Annabel Whiteheadet is bemutatták, majd a kastély „Tölgyfaszobájában” (Oak Room) egy teát is megittak.

A találkozó után Joe Biden közölte, hogy viszonzásaképp ő is meghívta a királynőt a Fehér Házba, valamint azt is közölte, hogy a teázás közben többek közt Vlagyimir Putyinról orosz és Hszi Csinping kínai elnökről is beszélgettek.

Remélem, nem veszi sértésnek, de az édesanyámra emlékeztetett külsőleg és a kedvessége miatt is

– mondta a királynőről az amerikai elnök.

Erzsébet királynő – aki idén ünnepelte 95. születésnapját – már összesen 14 különböző amerikai elnökkel találkozott. Egyedül Lyndon B. Johnson volt az a 20-21. században megválasztott elnökök közül, akivel nem találkozott.

Legutóbb 2019-ben, a Buckingham Palotában fogadta az amerikai elnököt, Donald Trumpot, akivel szintén megivott egy teát.