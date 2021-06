Szlovákiában felvetődött, szerencsés lenne, ha a körzeti orvosok is olthatnák az embereket. Eddig a népesség 34 százalékát oltották be legalább egyszer. A mintegy 5,4 milliós Szlovákiában több mint egymillióan már a második dózist is felvették, írta a Parameter.sk.

Az Európai Unióban lakosságarányosan Málta áll az élen, az emberek háromnegyede már kapott vakcinát. A szigetország után Magyarország következik 55 százalékkal, majd Németország, Finnország és Franciaország valamivel több mint 45 százalékkal.

Az EU-ban Bulgáriában a legrosszabb a helyzet, ahol csupán a népesség 12 százaléka jutott vakcinához.