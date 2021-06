Eldurvult a maszkvita, agyonlőtték a pénztárosnőt

A Vaxxinity nevű amerikai vállalat azt jelentette be, hogy a járvány miatt mozgósított, korábban elképzelhetetlen erőforrások miatt áttörés várható olyan betegségek kezelésében is, mint az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór – írja a Financial Times.

A koronavírus elleni védekezésben használtak először mRNS-alapú vakcinákat, és jelenleg a Vaxxinity egy szintetikus proteint tartalmazó Covid-vakcinát fejleszt.