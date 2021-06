Tudom mit tettél tavaly nyáron: Németországban évtizedes rekordot döntött a születések száma

Az Európai Unió tagországainak kormányai szerdán megállapodtak abban, hogy feloldják az Egyesült Államokba történő utazási korlátozásokat – erősítették meg diplomata források a Telegraphnak. Az USA mellett felvették még Albániát, Libanont, Észak-Macedóniát, Szerbiát, és Tajvant is. A 27 tagország vezetői megegyeztek abban is, hogy a jövőben megkezdik a korlátozások feloldását, Ausztráliával, Japánnal, Szingapúrral és Thaifölddel szemben is.

Az egyes uniós országoknak ugyanakkor továbbra is megvan a joga, hogy a külföldi turistáktól negatív PCR-tesztet kérjenek.