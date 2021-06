New York szövetségi állam kormányzója, Andrew Coumo kedden bejelentette, hogy az államban a felnőttek mintegy hetven százaléka megkapta már a koronavírus elleni vakcinát. Ezt tűzijátékkal meg is ünnepelték – írja a The Guardian.

A növekvő oltakozási hajlandóság miatt várhatóan számos enyhítésre lesz lehetőség. Többek között feloldják a vállalkozások számára eddig szigorú tisztálkodási szabályokat és a testhőmérséklet-méréseket. A mozikban ezentúl nem kell üres helyet kihagyni a székek között, a vásárlók számának korlátozását pedig megszüntetik a boltokban.