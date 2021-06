Oroszország egyes régióiban néhány foglalkozási ág számára kötelezővé tették a koronavírus-fertőzés elleni vakcinációt, de az országban nincs totális védőoltás-kötelezettség – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak Moszkvában.

A szóvivő szerint a járványhelyzet alakulását tekintve teljesen indokolt intézkedésekről van szó. Az ügyben a regionális tiszti főorvos döntése alapján a különleges járványügyi jogkörökkel felruházott kormányzók jogosultak dönteni. Hozzátette, hogy a védőoltás önkéntességének elve általános értelemben változatlan marad.

Csak azt tudom megállapítani, hogy az önkéntes vakcináció üteme sok kívánnivalót hagy maga után

– jegyezte meg a Kreml szóvivője. Peszkov az Eho Moszkvi rádiónak nyilatkozva támogatásáról biztosította azt a fővárosban és Moszkva megyében meghozott rendelkezést, amely szerint a szolgáltatási szektorban dolgozók hatvan százalékát be kell oltani, valamint a két régió rektori tanácsának azt a döntését, hogy csak olyan diákokat engednek be az előadásokra, akik már beoltatták magukat, túlestek a Covid–19 betegségen vagy felmentésük van a vakcináció alól – számolt be az MTI.