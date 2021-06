Az Egyesült Államokban a beoltottak átlagos száma meghaladja a 900 ezret – írja a CNN. Az amerikai járványügyi központ (CDC) jelentése szerint az amerikai lakosság 44,7 százaléka kapta már meg mindkét oltást, ami 148,5 millió embert jelent.

A több mint 328 milliós ország 13 államában – Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont és Washington – a lakosok több mint a fele megkapta már mindkét dózist. A 17 államban a felnőttek 70 százaléka kapott már egy oltást.