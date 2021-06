Akik még nem oltották be magukat a koronavírus ellen, minél előbb tegyék meg, ugyanis az új delta-variáns különösen veszélyes - a többi között erről beszélt Joe Biden amerikai elnök pénteken a Fehér Házban. Joe Biden hozzáfűzte, hogy a delta-variáns továbbra is halálos fenyegetést jelent, és különösen veszélyes a fiatalokra, de ennek ellenére nem dönteni korlátozások újabb köréről miatta.

Az adatok egyértelműen alátámasztják, hogy az oltás a leghatékonyabb védekezési forma a változattal szemben – mondta az amerikai elnök. Buzdította a hezitáló amerikaiakat, hogy konzultáljanak barátaikkal, családtagjaikkal és orvosukkal. Az elnök ismét felsorolta azokat a lépéseket, amelyeket az általa vezetett adminisztráció tett az utóbbi hónapokban, hogy kényelmesebb legyen az oltások felvétele.

Példaként említette az Uberrel és a Lyfttel közösségi személyszállítással foglalkozó vállalattal kötött megállapodást, amelynek értelmében ezek a cégek július 4-ig ingyenesen szállítják az oltópontokra azokat az utasokat, akiknek szükségük van a segítségre.

Az amerikai elnök bejelentette azt is, hivatalban töltött 150 napja alatt sikerült elérni, hogy már 300 millió oltást adtak be az Egyesült Államokban. Ezenkívül felhívta rá a figyelmet, hogy az erőfeszítéseknek köszönhetően csökkent a koronavírus-fertőzöttek, a kórházban ápoltak és az elhunytak száma is.

Biden május elején jelentette be legújabb, a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos célját, amely szerint július 4-éig 160 millió felnőtt amerikai a koronavírus elleni védettséghez szükséges minden oltását megkapja. Azt is mondta, hogy az Egyesült Államok nemzeti ünnepéig, a július 4-i függetlenség napjáig a felnőttek 70 százalékának legalább egy adag vakcinát beadnak.

Szakértők szerint egyre valószínűbb, hogy nem sikerül ezt a célt teljesíteni. Jelenleg a 18 évesnél idősebb amerikaiak 65 százaléka kapta meg legalább az egyik adag oltást.

Az elnök pénteki beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy azokban az államokban, ahol az oltási arány alacsonyabb, a fertőzések és a kórházban ápoltak aránya sem csökkent kellő mértékben.

Az az igazság, hogy a halálesetek és a kórházi ápolások száma drasztikusan csökkent azokon a helyeken, ahol az embereket oltják, és az alacsonyabb oltási aránnyal rendelkező államokban a kórházi ápolás sok helyen nem csökken, sőt bizonyos helyeken emelkedik

– fogalmazott az amerikai elnök.

Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója pénteken azt mondta, hogy a delta-variáns valószínűleg a következő két-három hónapban meghatározó lesz az Egyesült Államokban. A szakember azt is kiemelte, hogy az új változat a legfertőzőbb, és nagyobb valószínűséggel okoz súlyos betegségeket azoknál, akiket nem oltottak be.