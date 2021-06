Harmincnégy nő beperelte a PornHub videómegosztó portál és anyacégét, a MindGeeket. A vád szerint nemi erőszakot, gyermekek szexuális kizsákmányolását és más, nem beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot mutatnak be – adta hírül a CNN.

A beadvány a MindGeeket egyenesen klasszikus bűnöző vállalkozásnak nevezi, egy olyan üzleti struktúrával, amely a nem konszenzuális szex ábrázolásából szerzi bevételeit. Az áldozatokként bejelentkező nők szerint a portál a beleegyezésük nélkül tett közzé videókat, s húzott belőlük hasznot. Egyikük úgy fogalmazott, hogy a róla készült videó lerombolta az életét.

A Pornhub és a MindGeek persze mindent tagadnak. A cég ügyvédei szerint a videókat mintegy 3,5 milliárd ember nézi hónapról hónapra, a 34 nő viszont leszögezte, hogy a vád nem a pornográfiáról, hanem az erőszakról szól.

A CNN kérdésére a PornHub azt közölte, áttekintik és kivizsgálják a panaszokat. A vállalat struktúrájával kapcsolatos vádakat azonban elutasították.

A CNN honlapja emlékeztet, hogy decemberben a MasterCard, a Visa és a Discover letiltotta ügyfelei számára a PornHubnak indított utalásokat, miután a New York Times megírta, hogy gyerekek szexuális kizsákmányolásáról és beleegyezés nélküli szexről is készültek videók. A PornHub akkor is tagadott, „felelőtlennek és kirívóan valótlannak” nevezte az állításokat, ugyanakkor új biztonsági elveket vezettek be a platformon és több más változtatás mellett egy transzparenciajelentést is ígértek a cég működéséről.