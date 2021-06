Phenjanban azt állították: az ország sokáig vírus- és járványmentes volt, mert lezárta a kínai határokat, most azonban épp a határzár a válság egyik kiváltó oka. Kína ugyanis Észak-Korea legfontosabb kereskedelmi partnere és ellátója.

Kim Dzsongun a tudósítások szerint közölte a pártvezetéssel, hogy a járvány „elhúzódó jellege” miatt meghosszabbítja a zárlatot.

Az észak-koreai vezetés korábban azt állította, hogy az országban egyetlen koronavírusos fertőzöttet sem regisztráltak, de szakértők ezt kizártnak tartják.

Észak-Korea egészségügyi infrastruktúrája ingatag, ráadásul az ország folyamatos gyógyszerhiánnyal küszködik.

Egy tavalyi katonai parádén Kim bocsánatot kért az észak-koreai néptől, amiért nem kezelte megfelelően a nemzeti kihívásnak tekintett járványt – emlékeztet a Deutsche Welle.

A serdülőkora óta bölcsként jellemzett Kim Dzsongun pártvezér egyébként már áprilisban arra figyelmeztette országa lakosságát, hogy készüljenek fel a nehéz időkre.

A helyzetet az 1990-es évek pusztító éhínségéhez hasonlította, amely a becslések szerint 3 millió ember halálát okozta.

Az egypárti állam tekintélyelvű vezetője akkor a fenyegető nehézségek ritka beismerésében arra szólította fel a hivatalnokokat: „készüljenek fel egy újabb és még nehezebb »fáradságos menetelésre«, amellyel népünket akár egy kicsit is megszabadíthatják a nehézségektől”.

Észak-Koreában nem szokatlan nehézségekről és megpróbáltatásokról beszélni. Tavaly októberi beszédében Kim Dzsongun elismerte, hogy egyedül képtelen változásokat elérni. A „fáradságos menetelés” fordulatot azonban soha korábban nem használta – mondta egy Észak-Koreával foglalkozó elemző a BBC-nek.

Az országban hónapok óta figyelmeztetnek arra, hogy a lakosság nehéz helyzetben van.

A jelentések szerint már tavasszal a vidékiek nagy része számára alapvető tápláléknak számító kukorica kilója többe került egyhavi átlagfizetésnél.

„Kínából alig érkezik élelmiszer az országba” – ezt állította a Human Rights Watch kutatója egy jelentésben.

– írta Lina Yoon.

A teljes ipari termelés 25 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest – áradozott most az észak-koreai hírügynökség.

Kim mégis arra szólította fel a párt tisztségviselőit: a párt plenáris ülésen vitassák meg, hogyan kezelje az ország a jelenlegi nemzetközi helyzetet.

Észak-koreai tárgyalók Trump elnök kormányzása alatt találkoztak az Egyesült Államok képviselőivel, hogy a szankciók feloldásáról tárgyaljanak az atomfegyverek leszereléséért cserébe.

Donald Trump és Kim Dzsongun 2018-ban és 2019-ben két csúcstalálkozót tartott Szingapúrban és Vietnámban, konkrét megállapodás azonban nem született.

Joe Biden amerikai elnök megerősítette: kormánya azt szeretné, ha Észak-Korea a leszerelés felé vezető utat követné, de hozzátette, hogy előfeltételek nélkül nem találkozna Kimmel.

A déli szomszédot eközben változatlanul aggasztja a nagyon lefogyott bölcs vezető egészségi állapota.

The health of North Korean leader Kim Jong Un has long been a source of fascination. Now, the 37-year-old faces fresh speculation in the South about his health again. But this time, it's because he's noticeably slimmer. https://t.co/epOqkMA6nK