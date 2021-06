Salvini gratulált a magyar válogatottnak

Olaszország gazdasági és politikai újraindulását, valamint a jobboldal egységét hirdette szombaton Rómában a járvány utáni legelső utcai pártdemonstráción a Liga elnöke – adta hírül az MTI. Matteo Salvini a magyar gól után gratulált a Franciaország ellen Budapesten játszó válogatottnak. Hajrá, Magyarország! – buzdított, később pedig a tömegtől kérdezte a budapesti eredményt. Kijelentette:

Olaszországot és Magyarországot nemcsak az azonos nemzeti színek kötik össze, hanem a családügyi, az adózási és a biztonságpolitika is.

A Liga többezres megmozdulása az Első Olaszország, szép, szabad és igazságos címet kapta. A római belvárosban, az Igazság Szájánál rendezett demonstráció színpada egy kitárt ablakot idézett a járvány utáni újraindulás jelképeként.

Az északkeleti határrégió, Friuli-Venezia Giulia kormányzója, Massimiliano Fedriga az MTI-nek úgy nyilatkozott: a balkáni migráció közös megállítását szorgalmazza Magyarországgal együttműködésben.

Aggasztó a migrációs helyzet, de ennek nemcsak Friulit és Olaszországot, hanem Európát is aggodalommal kell eltöltenie. Már korábban is szembeszálltunk az illegális migrációval, melyet az egész világon terjedő vírusmutációk most még veszélyesebbé tettek