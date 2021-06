Ez nem hiányzott, még egy koronavírus-variánst azonosítottak Indiában

Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke hétfőn bejelentette, hogy megkezdik a 12–15 évesek oltását is Pfizerrel – írja a The Guardian. A csendes-óceáni országban viszonylag lassan halad az oltakozás, mivel a felnőttek 7,7 százalékát oltották csak be. A 18 éven felüliek beoltása a következő hónapban kezdődik meg, és várhatóan októberre éri el a 35 év alatti korcsoportot is.

Eddig Európa, Kanada, Japán és az Egyesült Államok engedélyezte a 12–15 évesek oltását.