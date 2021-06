Ukrajnában az elmúlt öt napban folyamatosan lassult a koronavírus-járvány terjedése, hétfőre már alig több mint háromszáz új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma is fokozatosan csökkent, az elmúlt napban 16 volt, nyolccal kevesebb az előző napinál – írja az MTI.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 323 új esettel 2 229 846-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint 150-nel kevesebb a megelőző napiénál. A csökkenés oka ugyanakkor lehet az is, hogy hétvégenként és ünnepnapokon kevesebben fordulnak orvoshoz, és kevesebb tesztet végeznek. Ukrajnában most tartják az ortodox naptár szerint a Szentháromság ünnepét, emiatt a hétvége után még hétfőn is munkaszüneti nap van. A halálos áldozatok száma is folyamatosan csökkent az elmúlt napokban, hétfőre 16-an hunytak el, míg az előző napban 24-en, az azt megelőzőben pedig 40-en. A járvány kitörése óta elhunytak száma mostanra 52 032-re emelkedett.

Eddig 2 152 140-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem hétszázan, az aktív betegek száma így tovább csökkent 370-nel, 25 674-re. Kórházba most kevesebb, 375 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk 544 volt.