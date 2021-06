Szijjártó Péter szerint okkal félnek a kárpátaljai magyar képviselők

A Mirotvorec listáján szereplő magyar politikusokat és képviselőket megtorlás fenyegeti − mondta Szijjártó Péter az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén (PACE). A Kárpátinfo azt írja, hogy a miniszter volt párttársa, Zsigmond Barna a kérésére kommentálta az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogaival kapcsolatos helyzetet.

Jómagam is szerepelek ezen a listán, de ez nem jelent problémát számomra, a magyar terrorelhárítási szolgálat megvéd. De azoknak, akik Ukrajnában élnek, több okuk van a félelemre

− emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter, aki példaként említette Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő esetét, aki félt hazatérni Kárpátaljára a karácsonyi ünnepekre.

Korábban írtunk már arról, hogy az ukrán állam tagadja , hogy bármilyen kapcsolata is lenne a 2014-től működő, Ukrajna ellenségeit nyilvántartó oldallal. A portál olyan civil szervezetként állította be magát, amely a nemzetbiztonság elleni bűncselekmények és az ukránok biztonsága elleni cselekmények vizsgálatával foglalkozik. Korábban az Európai Parlament is felszólította az ukrán vezetést, hogy tiltsák be az oldal működését.

Az oldal nyilvános adatbázisában több magyar állampolgársággal is rendelkező kárpátaljai neve és címe is megtalálható, mindannyian Kárpátalja önkormányzati vezetői vagy képviselői.