Bírósági döntés mondja ki, hogy Rudy Giuliani hazudott

New York állam fellebbviteli bírósága megerősítette azt a döntést, amelynek értelmében helyi szinten eltiltották szakmája gyakorlásától Rudy Giuliani volt New York-i polgármestert.

A politikust – aki Donald Trump egyik ügyvédje volt a 2020-as választások alatt – amiatt tiltották el szakmájától, hogy a választások alatt hamis és félrevezető információkat közölt.

Vitathatatlan bizonyítékok támasztják alá, hogy hamis és félrevezető állításokat tett a bíróságok, bírák és a közvélemény előtt, amikor Donald J. Trump volt elnök ügyvédje volt

– indokolták a döntést.

Kifejtették, hogy Giuliani sajtótájékoztatókon, televíziós és rádiós műsorokban, valamint bírósági meghallgatásokon is rendre azt állította, hogy a demokraták elcsalták a választást, és csak emiatt nyertek.

Állításuk szerint néhány esetben utóbb maga Giuliani is elismerte, hogy nem voltak igazak az állításai, bár azt tagadta, hogy ennek akkor tudatában lett volna. Azt viszont nem tudta konkrétan megnevezni, hogy a téves állításokat pontosan milyen forrásra hivatkozva tette, ezért a bíróság ezt nem tudta enyhítő körülményként elfogadni.

A bíróság szerint mindezekből kifolyólag Giuliani ezáltal a közérdekre is veszélyt jelent, mivel a kijelentéseivel aláásta és aláássa a választásokba, a demokráciába és a kormányba vetett bizalmat. Ráadásul Giuliani az eljárás kezdete után továbbra is hamis kijelentéseket tett a 2020-as választásokkal kapcsolatban, emiatt döntöttek úgy, hogy felfüggesztik a szakmájából New York államban.

Giuliani védői, John Leventhal és Barry Kamins a döntésre reagáló közleményükben azt írták, hogy csalódtak a döntés miatt, különösen annak fényében, hogy Giulianit meg sem hallgatták az üggyel kapcsolatban.

Példátlan az eset, nem hisszük, hogy az ügyfelünk veszélyt jelent a közérdekre

– írták, hozzátéve: bíznak benne, hogy ha a hatóságok a későbbiekben meghallgatják Giulianit, akkor megmásítják a döntést és visszahelyezik őt a jogászi szakmába, „amelyet több tisztségben is kiválóan szolgált az utóbbi években” (Giuliani korábban többek közt New York déli kerületének is főügyésze volt).

A CNN-nek nyilatkozó jogi szakértő, Elie Honig azt mondta, hogy a bíróság részéről rendkívül szokatlan döntést jelent Giuliani felfüggesztése.

Nagyon ritkán történik ilyesmi, és nagyon szélsőséges, hogy a bíróság ezt meglépje

– mondta.

Rudy Giulianinak egyébként csütörtökön lesz még egy másik tárgyalása is Washingtonban. Ugyanis a Dominion Voting Systems nevű, elektronikus választási rendszerek fejlesztésével foglalkozó cég rágalmazással vádolta meg. A vád szerint Giuilani – másokkal együtt – azt állította, hogy ők (is) csalást követtek el a 2020-as választásokon.

Emellett azonban a volt New York-i polgármester több másik ügyben is érintett lehet, áprilisban például az FBI is házkutatást tartott nála egy ukrajnai vonatkozású ügy miatt. Mindeközben fia, Andrew Giuliani azt tervezi, hogy jövőre ringbe száll New York állam kormányzói tisztségéért a választásokon.

Trump tavaly november közepén bízta meg Rudy Giulianit azzal, hogy irányítsa azokat a jogi erőfeszítéseket, amelyek a demokrata párti Joe Biden választási győzelmét lettek volna hivatottak elvitatni. A korábbi New York-i polgármester többször is azt állította bizonyítékok szolgáltatása nélkül, hogy Trump a Demokrata Párt által szervezett választási csalás miatt maradt alul a voksoláson.

Az amerikai választási hatóságok visszautasították a csalással kapcsolatos vádakat. Ennek ellenére Trump ügyvédei több amerikai államban is pert indítottak a választási eredmények megváltoztatására, de sikertelenül.