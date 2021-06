A Microsoftot arra kérik, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is korlátozza a munkatársak utazásait, és a szakmai fórumokat videókonferencián tartsák meg környezetvédelmi okok miatt. Az IT-óriás munkatársai és klímaaktivisták nemrég hívták közösen életre azt a Just Use Team kampányt, melynek célja az éghajlatváltozás elleni globális küzdelem.

A koronavírus-járvány kitörése előtt a Microsoft üzleti utazásai több üvegházhatásúgáz-kibocsátással jártak, mint néhány ország éves átlaga.