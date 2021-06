Videón az ágyúgolyóként becsapódó jégeső, milliárdos a kár

Egyre több fenyegető jel érkezik nyugati szomszédságunkból: miközben Csehország és Szlovákia határán tornádó pusztított, Németországban és Ausztriában jégeső tarolt. Ez a frontzóna közeledik most Magyarország felé.





A jégeső a Csehországgal és Szlovákiával határos Alsó-Ausztriában pusztított leginkább, de Felső-Ausztriát is érintette, ahol több helyen teniszlabda nagyságú jég hullott. A két tartományban keletkezett mezőgazdasági károkat az osztrák szakbiztosító 28 millió euróra becsüli. Előzőleg Németországon is végigszáguldott a jégeső, hasonló méretű pusztítást hagyva maga mögött.





Európát napok óta kettészeli egy nagy kiterjedésű frontzóna, melynek innenső oldalán sorra dőlnek a melegrekordok, a túloldalán viszont a hűvösebb légtömeg okoz viharokat. A front mentén markánsan eltérnek a légköri állapothatározók, így kitűnő táptalajt biztosítanak a heves időjárási események létrejöttéhez. Svájc több városát is katasztrófa sújtotta övezetté tette az áradás. Cressier Neuchâtelnél a hegyi folyó kilépett medréből, és mindent elsodort, ami az útjába került.

Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban számos heves zivatarcella alakult ki, ezek sorába illeszkedett a cseh–szlovák határon fekvő Hodonín és Břeclav településre lecsapó tornádó is. A felhőtölcsér pusztításáról apokaliptikus felvételek érkeztek. Az okozott károk alapján a tornádó a Fujita-skála szerinti F4-es erősséget is elérhette.

Az első jelentések szerint akár 150-en is megsérülhettek a természeti katasztrófában, és áldozatokról is érkezett hír. A hodoníni városi kórház megerősítette, hogy az esti órákban többtucatnyi sérültet kezeltek, és elhunytak is vannak, de pontos adatokat nem hoztak nyilvánosságra. A tornádó egy autóbuszt is felborított és lesodort az útról. A buszbaleset sérültjei úgyszintén kórházba kerültek.

A tornádó emberéleteket is követelt, de az áldozatok számát egyelőre nem tudjuk pontosítani

– közölte Hedvika Kropácková, a dél-morvaországi mentőszolgálat szóvivője. Többen ugyanis a romok alatt rekedtek. A régióban mozgósították a mentőket, a tűzoltókat és a hadsereg speciális egységeit, amelyek azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. Jan Hamácek belügyminiszter bejelentette, hogy válságstáb alakul a munkálatok irányítására. A szomszédos Szlovákia és Ausztria azonnal segítséget ajánlott fel a cseh kormánynak. A tornádó sújtotta településekre osztrák és szlovák mentőautók érkeztek, Bécs két mentőhelikoptert is küldött.

A Breclavhoz közeli Hrusky község alpolgármestere a televíziónak azt mondta, hogy a tornádó elpusztította a település felét.

Településünkön tornádó söpört végig, amely a falu felét a földdel tette egyenlővé. Csak a házak falai maradtak meg, tetők és ablakok nélkül. A szélvihar megrongálta a templomot is, ledöntötte a templomtornyot és elvitte a tetőt. Tető nélkül maradt az iskolánk is. A vihar százéves fákat döntött ki. Szörnyű a helyzet

– ecsetelte a falu állapotát Marek Babisz.

A rendőrség a tornádó által érintett településeket lezárta, hogy megakadályozza az esetleges rablásokat. Dél-Morvaországban több mint 32 ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a gázszolgáltatást is, hogy elkerüljék az esetleges robbanásokat. A régióban áll a vasúti közlekedés, és egyelőre járhatatlan a Brünn–Olmütz autópálya is.