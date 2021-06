Száz embert még mindig nem találnak a 12 emeletes társasház romjai között

A megyei tűzoltósághoz helyi idő szerint hajnali 1 óra 30 perckor futott be egy hívás a Champlain Towers South elnevezésű társasház egy részének összeomlásáról. Az esetről videó is készült:





Az 1981-ben épített 136 lakásos társasház leomlott szárnyában mintegy 55 lakás semmisült meg. Raide Jadallah, a Miami-Dade megyei tűzoltóság helyettes mentésvezetője csütörtök délután arról számolt be, hogy 35, az épületben rekedt embert mentettek eddig ki, és további két túlélőt emeltek ki a romok alól.

A tragédiában egy ember meghalt és sokan megsérültek, közülük ketten válságos állapotban vannak.

A hatóságoknak eddig a társasház több mint száz, biztonságban lévő lakójával sikerült felvenniük a kapcsolatot, 99 embert azonban még mindig eltűntként keresnek. Közülük mintegy húszan latin-amerikai országok. Argentína, Paraguay és Uruguay állampolgárai. Az ő eltűnésüket az országok konzulátusai is megerősítették, a paraguayi hatóságok pedig azt is közölték, hogy az eltűntek közt vannak a paraguayi elnök feleségének rokonai is.

A helyszínen tűzoltók és mentősök százai dolgoznak, keresőkutyák és drónok segítségével kutatva át a törmeléket a lehetséges túlélők után. Elsősorban a társasház alatt lévő parkolóból kiindulva próbálják eltakarítani a törmeléket.

Helyi idő szerint csütörtök este arról számoltak be a tengerentúli médiumok, hogy a tűzoltók hangérzékelő szerkezetei

halk, kopogásszerű hangokat észleltek az épület alatt.

Ron DeSantis floridai kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a halálos áldozatok száma igen magas lehet. „Rossz hírekre készülünk, tekintettel a rombolás mértékére” - mondta. Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy a szövetségi hatóságok készek segítséget nyújtani a mentési munkálatokban és a megmenekültek ideiglenes elszállásolásában.