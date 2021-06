Négymillió ember kerülhet az utcára a járvány után

A szövetségi statisztikai hivatal szerint több mint 4 millió amerikai tart kilakoltatástól vagy otthona elárverezésétől a következő két hónapban.

Túlnyomó többségük alacsony jövedelmű, vagy színesbőrű, ami tetézi a lakhatás terén egyébként is jelentkező egyenlőtlenségeket – idézi az amerikai ABC a Harvard kutatóinak minap közzétett jelentését.

Eközben azok, akik a világjárvány okozta visszaesést jövedelemvesztés nélkül vészelték át, felvásárolják az eladásra kínált kevés ingatlant. Az árak az egekbe szöktek, ami sokak számára még elérhetetlenebbé teszi a megfizethető lakhatást vagy a tulajdonszerzést – áll a jelentésben.

Mintegy 4,2 millió amerikai számol azzal: „nagyon valószínű vagy részben valószínű”, hogy a következő két hónapban kilakoltatással vagy árverezéssel fog szembesülni – ez derült ki a május vége és június eleje között végzett felmérésből, amelynek az adatait most összesítették.

A Harvard jelentése szerint 2021 elején a bérlő háztartások 17 százaléka késve fizette a lakbért. A részletezés szerint a fekete bőrűek 29, a spanyolajkúak 21 és az ázsiai bérlők 18 maradt el a fizetéssel, míg a fehér bérlők mindössze 11 százaléka késett.

A potential housing crisis looms over the nation's post-pandemic recovery, researchers warn, as more than 4 million Americans said they could lose their home in the next two months. https://t.co/LmUl6wLlVU