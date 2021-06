Itt a videó a tornádó utáni csehországi helyzetről

Ötre emelkedett a halottak száma a tornádó pusztítása következtében Csehországban. A hodoníni kórházban ápolt sérültek közül legalább 10-15-nek az állapota súlyos – közölte Michaela Bothová, a dél-morvaországi mentőszolgálat szóvivője.

A mentők a helyszínen több száz áldozatnak nyújtottak elsősegélyt, illetve kezelték sérüléseiket. A mentési munkálatokba a cseheken kívül osztrák és szlovák mentők is nagy számban bekapcsolódtak. A kárenyhítésben és romeltakarításban a Magyar Református Szeretetszolgálat hétfős segélycsapata is segítséget nyújt.

Én jártam korábban a polgárháború sújtotta Szíriában, itt Moravská Nová Vesben körülbelül hasonló háborús állapotok fogadtak minket: kicsavart fák, felborított autók, lakhatatlanná vált lakóépületek, törmelék mindenhol, ameddig a szem ellát. Egy hétig is eltarthat, amíg eltakarítják a romokat

– ecsetelte a helyzet súlyosságát az Indexnek a vezetőjük, Juhász Márton.

Olvasói videó A Magyar Református Szeretetszolgálat helyszíni videója

A magukkal vitt humanitárius segélycsomagokat a központi adományelosztó helyen adták le, kiosztásukról a helyi szakemberek gondoskodnak. Vittek olyan eszközöket is, amelyek a kárenyhítéshez és kutatáshoz szükségesek: aggregátort, reflektort, vízszivattyút, láncfűrészt, keresőlámpákat, kéziszerszámokat, emellett speciális katasztrófasátrat, tetőfóliákat, tisztító- és fertőtlenítőszereket és élelmiszercsomagokat is eljuttattak a térségbe, sőt, egy mentőkutya is velük tartott. A csapat képzett önkéntes tűzoltókból áll, így adott esetben be tudnak kapcsolódni a kárterületi munkába is.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök, aki a katasztrófa idején éppen Brüsszelben vett részt az európai uniós vezetők találkozóján, az ő segítségüket kérte a kárenyhítésben. Magyarország a Hungary Helps programon keresztül 20 millió forint gyorssegélyt azonnal küldött, de a hazai segélyszervezetek is gyűjtésbe kezdtek a csehországi károsultaknak.