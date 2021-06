Könnygázzal léptek fel a Pride felvonulóival szemben

Százak gyűltek össze szombaton Isztambulban, és vettek részt egy meleg büszkeség (Pride) felvonuláson, a helyi hatóságok tiltása és a nagy létszámban kivezényelt rendőrök ellenére – adta hírül az MTI. A német hírügynökség helyszíni tudósítása szerint a rendőrség könnygázt vetett be a felvonulókkal szemben. Más jelentések arról számoltak be, hogy a rendőrök műanyaglövedékeket használtak. A szervezők szerint néhány részvevőt őrizetbe is vettek.

A menetet egy több csoportból álló szövetség hirdette meg „Az utca a miénk” jelmondattal. A felvonulással kívántak tiltakozni a török kormány egyre ellenségesebb fellépése miatt az eltérő szexuális irányultságú emberekkel szemben. A hatóságok már pénteken kordonokkal zárták le a menet útvonalát, a városrész kormányzata pedig néhány órával a kezdés előtt be is tiltotta a demonstrációt.

Recep Tayyip Erdogan török elnök rendszeres kirohanásokat intéz az LMBTQI közösség ellen. A hatóságok a hét elején betiltottak egy, az isztambuli Pride Hét keretében szervezett pikniket is. Jelentések szerint a rendőrség a helyszínen elkobozott minden, a közösség jelképeként használt szivárványszínű tárgyat.