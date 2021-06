Már három éve repedezett az összeomlott miami társasház

A hatóságok sürgős vizsgálatot ígérnek, mivel a mérnökök szerint egyelőre lehetetlen pontosan meghatározni az okot. Az alig négy évtizedes Champlain Towers South társasházi komplexumot jól ismerő helyi illetékesek többször is cáfolták azokat a híreszteléseket, miszerint az épület szokatlanul lepusztult állapotban lett volna. Egy minap felbukkant jelentés azonban arra enged következtetni, hogy a figyelmeztető jelek nem mai keletűek.

Az épület társasházi ügyvédje óva intett az elhamarkodott feltételezésektől. Kenneth Direktor a CNN-nek elmondta: az épületet az elmúlt hónapokban egy egész sor ellenőrzésnek vetették alá a mérföldkőnek számító 40 éves biztonsági tanúsítványi folyamat részeként.

„Semmi ilyesmi nem volt előre látható” – mondta Direktor, legalábbis azok a mérnökök szerint, akik statikai szempontból vizsgálták az épületet.

Az ügyvéd hozzátette, hogy a közelmúltban csak a tetőn végeztek javítási munkálatokat. A helyi polgármester elutasította azt a felvetést, hogy a tetőfedés során vészjelzést kellett volna érzékelni.

– mondta Charles W. Burkett.

A katasztrófáról készült felvételeket vizsgáló szakértők szerint a képek némi alapot adnak a történtek megértéséhez, de vajmi keveset.

„Az összeomlás egy klasszikus oszlopcsőd. Az épületet egy sor pillér támasztotta alá. Ha az oszlopok meghibásodnak, akár egy is, akkor minden meghibásodik” – véli Kit Miyamoto mérnök, a Kaliforniai Szeizmikus Bizottság elnöke.

A katasztrófa kiváltó okát szövetségi, állami és helyi mérnökök hivatottak kideríteni.

A repedések kockázata – amit a vasbetonban lévő acélrudak rozsdásodása csak fokoz – nagyobb, ha az építmény a tengerrel határos. Márpedig a surfside-i társasház épp az óceán közelében épült.

„Több száz olyan épületet láttam már a tengerparton, ahol gondok voltak a betonnal” – mondta Greg Batista, a betonépítmények szakértője. „Ha nem tartják karban a hidat, az épületet, a gátat vagy a támfalat, akkor ilyen következményei lehetnek.”

Három évvel a Champlain Towers South társasház végzetes összeomlása előtt egy tanácsadó riasztó bizonyítékokra lelt. Megállapította, hogy a medence alatti betonlap szerkezetileg erősen károsodott, ráadásul a 13 emeletes épület alatti mélygarázs oszlopai és falai alaposan repedeztek és omladoztak.

Breaking News: An engineer warned in 2018 of “major structural damage” at the Florida condo building that collapsed this week as many residents slept. https://t.co/hAVErvnCif