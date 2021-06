A koronavírus-járvány miatt idén is főleg csak virtuálisan rendezték meg vasárnap New Yorkban a meleg büszkeség ünnepét – számolt be az MTI. Bár a járványügyi korlátozásokat azóta már feloldották, a fő New York-i felvonulás tervezésekor ezt még nem lehetett tudni. Így a demonstrációnak külön tévéadást rendeztek. Sok résztvevő gyorsan alkalmazkodott a szabadsághoz, és délután személyesen is jelen volt a manhattani Greenich Village-ben megtartott utcabálon és vásáron, a PrideFesten.

A Reclaim Pride Coalition nevű LMBTQI-ernyőszervezet megtartotta immár harmadik felvonulását, a Queer Liberation Marchot a Bryant Parktól elindulva a Stonewall National Monumentig, majd a Washington Square Parkba.

A New York-i melegfelvonulások 1970-ben kezdődtek az előző évi stonewalli felkelés emlékére, amelyet az váltott ki, hogy a rendőrség rajtaütött egy manhattani melegbáron. A Stonewall Inn nevű bár ma is létezik.